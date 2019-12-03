На Зборівщині не розминулися учбовий автомобіль Daewoo Sens та Ssang Yong Rexton.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 грудня близько 14:10 на автодорозі Тернопіль-Броди в селищі Залізці, повідомляють у поліції.

В салоні Daewoo перебувало два учні автошколи та інструктор. Останній сидів поруч з кермувальником.

За попередньою інформацією, водій-початківець на засніженій дорозі не впорався з керуванням, увійшов в некерований занос, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із автомобілем Ssang Yong.

В результаті удару до лікарні госпіталізували чотирьох людей. Водієві Ssang Yong надали меддопомогу і не госпіталізовували.

Шістнадцятирічний юнак, який перебував за кермом учбового авто, потрапив до реанімації. У хлопця закрита черепно-мозкова травма, забої, перелом кісток тазу та рвані рани обличчя.

З закритою травмою грудної клітки, множинними переломами ребер, з підозрою на розрив нирки госпіталізували до медзакладу і інструктора, 1963 року народження.

Ще одного учня оглянули медики і відпустили.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.