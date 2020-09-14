Принизливе «інспектування» бойовиками «ДНР» та російськими представниками позицій ЗСУ в районі селища Шуми, що під Горлівкою на Донеччині, 10 вересня не відбулось.

Путінська найманці захотіли не тільки обстежити одну з позицій українських ЗСУ, а й інші. Навіть більше – здійснити на них фото- та відео-зйомку та ще й заїхати на українську територію під своїм прапором! Українська сторона відмовилась. Поки що. Хто знає, як ще ЗЕвлада наступного разу дозволить московським прихвостням принизити Україну.

А все тому, що ватажку бойовиків «ДНР» Пушиліну здалось, що українські військові порушили режим тиші в районі селища Шуми. То нехай хреститься, якщо здається.

Того, що його бойовики неодноразово відкрито обстрілюють українські позиції, що наші воїни продовжують гинути, чомусь ні він, ні Путін, ні представники ОБСЄ не бачать і не чують.

Чому динозаври комунізму у відповідь на вимоги й погрозу Пушиліна обстріляти українські позиції не вимагають проінспектувати позицій окупанта? Адже порушення тиші з боку ворога – це доконаний факт і реальні «двохсоті» та «трьохсоті», а не чиясь хвора уява!

Чому досі не створено спеціальної групи з представниками ОБСЄ, що розслідувала б злочини бойовиків супроти мирного населення на нині окуповані території східної України?

Ганьба вже те, що Україна взагалі піддається на шантаж та провокацію злочинця, котрий давно повинен сидіти в тюрмі за сотні невинно вбитих.

Ганьба, що Головний Військовокомандувач України погоджується на принизливе інспектування українських позицій бойовиками «ДНР» та російськими представниками. Цим самим він показує всьому світу, що фактично визнає легальність самопроголошених республік, що в нас не війна, а звичайнісінький тліючий громадянський конфлікт!

Привселюдно він демонструє зневагу до власного війська та всієї країни! Маски врешті зірвано. ЗЕвлада показала своє справжнє промосковське обличчя. Не зумівши протиснути вибори в ОРДЛО, вдарили по гідності військових на передовій, витерла ноги об власну армію та пам’ять тих, чиє життя забрала російсько-українська війна.

Добровільно впустити ворога «інспектувати» свою позицію, це те саме, що запросити вбивцю дітей до хати й посадити за стіл. Як Зеленський, Кучма, Фокін дивитимуться в очі сотням матерів, чиї сини та дочки загинули в російсько-українська війні? Війні, що досі триває! Чи відповідатимуть вони перед законом за державну зраду?