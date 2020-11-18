Інспектори з паркування з початку року винесли понад три тисячі постанов

Другий рік поспіль на вулицях Тернополя працюють інспектори з паркування управління муніципальної інспекції, які притягують до адміністративної відповідальності водіїв за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, а також здійснюють евакуацію транспортних засобів та переміщують їх на штрафмайданчик.

Від початку цього року інспекторами винесено 3150 адміністративних постанов за порушення ст.122 КУпАП., з них за ч.1 ст.122КУпАП винесено 1752 постанови, а за ч.3 ст.122КУпАп -1398 постанов. Близько 80% штрафів за цими постановами правопорушниками сплачено вчасно. Разом з тим, ті транспортні засоби, які суттєво перешкоджали проїзду автомобілів або проходу пішоходів, евакуйовано та переміщено на штрафмайданчик.

Так, станом на 16 листопада інспекторами евакуйовано 76 таких транспортних засобів. Найбільше правопорушень у сфері паркування інспекторами виявлено на перехрестях вулиць Словацького-Грушевського, Пирогова-Князя Острозького, бульв. Т. Шевченка – Кн. Острозького, а також на бульв. Т. Шевченка і на вулицях Митрополита Шептицького, Живова та Оболоня.

Нагадаємо, на підставі норм закону «Про реформування сфери паркування транспортних засобів», на базі управління муніципальної інспекції міста Тернополя створено сектор контролю за паркуванням транспортних засобів, інспектори якого мають право приймати рішення щодо штрафування за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. Відповідний закон прийнятий для того, щоб унормувати сферу паркування та встановити справедливі механізми стягнення штрафів.