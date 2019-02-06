Інспектори з паркування вийшли на “полювання”

06/02/2019 Розмір тексту:

З понеділка, 4 лютого, інспектори з паркування розпочали активну роботу з патрулювання вулиць Тернополя та винесення постанов про накладення адміністративного стягнення за порушення правил зупинки, стоянки чи паркування транспортних засобів.

Як розповідає начальник управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради Ігор Максимів, за два дні роботи інспектори з паркування винесли понад 30 постанов за порушення правил паркування на центральних вулицях міста.

«Лише під час рейду 4 лютого на бульварі Т. Шевченка та вул. Олени Кульчицької, інспекторами з паркування спільно із співробітниками патрульної поліції винесено 14 постанов за порушення ст.2 ч.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), згідно з якою водії чи інші відповідальні особи (належний користувач або особа, яка ввезла автомобіль на територію України) повинні сплатити штраф у розмірі 255 грн, – зазначає Ігор Максимів. – При сплаті штрафу впродовж 10 банківських днів його розмір складе лише 127,5 грн. (50%), а така постанова буде вважатися виконаною».

У Тернополі інспектори з паркування першочергово здійснюють патрулювання на тих вулицях, де спостерігається суттєве ускладнення руху громадського транспорту та пішоходівчерез паркування автомобілів на смузі руху маршрутних транспортних засобів та в заборонених ПДР місцях для стоянки. Зокрема, вже 5 лютого вони інспектували вулицю Живова (в районі ринку), а у наступні дні – перевірять інші мікрорайони міста.

Після винесення постанови про притягнення водія-порушника до адміністративної відповідальності, інформація буде доступна в електронній базі постанов про правопорушення, ознайомитися з якою можна на сайті http://inspector.rada.te.ua/, ввівши номер постанови та номер транспортного засобу.

Нагадаємо, у вересні 2018 року в Україні набули чинності нові правила паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах населених пунктів, для контролю дотримання яких у Тернополі на базі управління муніципальної інспекції створено новий підрозділ «Сектор контролю за паркуванням транспортних засобів».