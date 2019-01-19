Інспектори з паркування вийшли на “полювання”. Перші результати

19/01/2019 Розмір тексту:

Від початку року інспектори з паркування продовжують інформаційну компанію щодо правильності паркування транспортних засобів на вулицях Тернополя та надають попередження водіям у випадку порушення ними правил зупинки, стоянки та паркування.

Проте вже найближчим часом, після отримання доступу до Єдиного державного реєстру МВС, інспектори з паркування почнуть виписувати постанови за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспорту.

Відак, лише впродовж трьох днів інспекторами з паркування надано водіям-порушникам близько 70 інформаційних повідомлень та проведено профілактичні бесіди щодо недопущення порушень п.15.9 та п.17.1 Правил дорожнього руху України на вулицях: Мазепи, Живова (поблизу ТЦ «Новус»), Оболоня, Білогірській, Острозького, І.Франка, Шептицького та Січових Стрільців.

В управлінні муніципальної інспекції Тернопільської міської ради нагадують, що 27 вересня 2018р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів».

Відповідно до нововведень, у Тернополі створено Сектор контролю за паркуванням транспортних засобів, інспекторам з паркування якого надано повноваження приймати рішення про призначення штрафу за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, здійснювати евакуацію автомобілів водіїв-порушників, а також притягати до адміністративної відповідальності за несплату вартості стоянки на платних паркувальних майданчиках.