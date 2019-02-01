Інклюзивно-ресурсний центр у Підгайцях – місце для навчання майже сотні діток. ФОТО

01/02/2019 Розмір тексту:

Один із найкращих в області інклюзивно-ресурсних центрів відкрили у Підгайцях. Спільно із державного та районного бюджету на його відкриття та облаштування спрямували 236 тис. грн.

Що вдалося зробити за ці кошти та які умови для дітей вдалося створити, побачив під час робочої поїздки в Підгаєцький район голова ТОДА Степан Барна. Він поспілкувався з вчителями та учнями інклюзивно-ресурсного центру.

Даний ІРЦ створили на базі дитячого садочку. Там можуть навчатися понад сотню діток з особливими освітніми потребами. Для них облаштували дві навчальні кімнати з необхідним для розвитку та навчання інвентарем, а також сенсорну кімнату для розширення світогляду, сенсорного та пізнавального розвитку.

Голова Степан Барна наголосив на важливості створення інклюзивно-ресурсних центрів в області. Адже на Тернопільщині є понад 13 тисяч дітей, які потребують особливого освітнього простору.

“Сьогодні завдяки Фонду Порошенка та Першій леді України Марині Порошенко, яка взяла під опіку проект інклюзивної освіти, це стало можливим”, – резюмував Степан Барна.