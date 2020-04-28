Минулого тижня у багатьох ЗМІ з’явилась інформація, що от-от планується відкриття в Тернопільській області Першої інфекційної лікарні.

Голова ОДА Володимир Труш обіцяв, що обласна влада майже завершила проект створення Першої обласної інфекційної лікарні. За його словами, вже дуже скоро всі інфіковані на COVID-19 мешканці області зможуть лікуватися у забезпеченій всім необхідним окремій лікарні. А Тернопільщина нарешті втратить ганебний статус єдиною області України, де не має обласної лікарні.

Що було обіцяно

Пройшов місяць… 27 квітня 2020 року головою Тернопільської ОДА Трушом організував презентацію так званої Першої обласної інфекційної лікарні. Її відкрили на базі Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру, у приміщенні тубдиспансеру в районі Березовиці. Саме у цей заклад, за словами обласного керівництва, планують направляти хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 у важкому стані з усіх районів. Місяць тому обіцяли повноцінну інфекційну лікарню на 90 ліжкомісць і цей на масштабний проект вже виділено десятки мільйонів гривень.

Що насправді побачили журналісти

Під час презентації журналістам показали виключно одну класичну «брежнєвську» палату на два ліжкомісця з обладнанням, яке вже було у користуванні. Тут же лікують хворих на туберкульоз. Це той же самий старий тубдиспансер, в якому виділено декілька палат для прийому хворих на COVID-19. Навіть важкохворих.

Що насправді заявив головний лікар турбодиспансеру

Головний лікар Тернопільського обласного фтизіопульмонологічного центру (тубдиспансер) Вадим Рудик теж відкрито спростував слова губернатора про 90 ліжкомість. Він заявив, що станом на понеділок 27 квітня у його фтизіопульмонологічному центрі є лише 6 обладнаних для прийому хворих ліжкомість. «Зараз у нас є робочих лише шість ліжкомість. Кисневий генератор встановлять у кінці травня. Лише на кінець місяця у нас буде дев’ять ліжкомісць, які будуть забезпечені киснем та апаратами штучної вентиляції легенів (ШВЛ)», – заявив Вадим Рудик.

Таким чином, найбільш обізнана у цій справі людина, головний лікар центру, визнав, що за ідеальних умовах в кінці травня у Першій обласній інфекційній лікарні буде 9 повноцінних ліжкомість з кисневим забезпеченням. Нагадаємо, губернатор публічно обіцяв на кінець квітня повноцінну Першу інфекційну лікарню на 90 ліжкомісць. Та й пік захворюваності на COVID-19 всі очікують саме в перші дні травня.

Виникає закономірне питання, де мають лікуватися хворі у пік зростання захворюваності на коронавірус, якщо в палатах навіть немає необхідного кисневого забезпечення? На що пішли мільйони гривень виділені з державного бюджету на створення обласної інфекційної лікарні?

Висновок

Журналістам намагалися показати «потьомкінську» лікарню на базі однієї палати брежнєвського типу з 2 ліжкомісць. Очільники області знову розповіли про лікарню на 90 ліжкомісць (як й місяць назад), які дуже скоро з’являться. Натомість головний лікар чітко дав зрозуміти, що повноцінних ліжкомісць буде лише 9 і лише на кінець травня. Виникає логічне запитання: куди ділися бюджетні кошти і де лікувати хворих з COVID-19, кількість яких в області збільшується в геометричній прогресії…

Тернопільщина досі залишається з ганебним статусом єдиної в Україні області, де немає повноцінної інфекційної обласної лікарні. Легенда про Першу інфекційну лікарню виявилась фейком?

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