Завантаженість ліжок хворими на COVID-19 у Тернополі періодично сягає 68%.

Про це повідомив на засіданні оперативного штабу боротьби з коронавірусом начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак. Наразі у лікарнях перебуває 236 пацієнтів.

У Тернопільській громаді за десять днів зафіксували більше тисячі хворих на COVID-19. За словами, лікарів простежується негативна тенденція щодо кількості хворих.

«Завантаженість у лікувальних закладах міста становить 64%. Періодично вона коливається від 62 до 68%. Всі пацієнти, які знаходяться у стаціонарі, всі потребують кисневої підтримки. Всі пацієнти, які перебувають в наших закладах, є невакцинованими. Це стосується і тих, хто перебуває в реанімації. На сьогоднішній день ми справляємося з тими навантаженнями, які є. Ми забезпечені чотирма джерелами кисню, це розріджений кисень, кисень у традиційних балонах. Якщо захворюваність буде далі різко збільшуватися, то можуть бути перебої з киснем. В нас виникали проблеми з постачанням зрідженого кисню, бо були централізовані перебої у заводах виробника кисню. Усі стаціонари в нас забезпечені апаратами, які необхідні для лікування важких хворих», – каже Василь Даньчак.

Протягом доби в області зафіксували понад сімсот нових випадків коронавірусу. Захворюваність залишається на високому рівні.