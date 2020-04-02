Нині “файне” місто за кількістю людей на вулицях в обідню пору радше нагадує якесь зовсім невеличке селище міського типу.

Воно й правильно – навіщо в час пандемії, яка в нас, здається, лише “розганяється”, випробовувати долю. Зі слів виступу міського голови на одному з центральних телеканалів, “переважна більшість людей свідомо ставиться до загрози і дотримується вимог карантину”. Але пустити сльозу розчулення з приводу того, яка ми дружна і згуртована тернопільська родина, не вдасться: за словами мера, немало є й таких, які отими вимогами нехтують. Влаштовують колективні гуляння, пікніки і т.п. Поліція намагається закликати їх до порядку, але це нічого не дає (теж цікава тема, чи не так?).

Все ж більшість людей в місті нині ходить, як це приписує оперативний штаб міськради, в масках. Думки щодо її ефективності доводилося чути різні, часто суперечливі й взаємовиключні, однак відповідальні особи, які видали це розпорядження, вочевидь, керувалися якимось здоровим глуздом. Втім, наші краяни поголовно прислухатися до нього не квапляться…

… До магазину з назвою, що здається, примандрувала з дитинства і який торгує сирною продукцією, нині так просто, як ще недавно, не увійдеш: замість дверей – квадратне віконечко, через яке й відбуваються товарно-грошові відносини між покупцем і продавцем. В даному випадку – продавщицею. Як належить нині – у масці й рукавичках. Втім, у магазинчику вона виявилася не єдиною. За отим квадратним віконечком всередині приміщення бачу молодого чоловіка з доволі приємною усмішкою. Її можу оцінити сповна, оскільки маски на обличчі у добродія немає. Беру з рук продавщиці загорнутий у поліетиленовий пакетик шматок сиру, отримую решту і на додачу – ще й побажання гарного дня. Попри це, не втримуюся від того, щоб запитати:

– Скажіть, який смисл в оцьому вашому вікні, якщо людина всередині стоїть без маски?

Продавщиця дивиться на мене трохи округленими очима і промовляє з ноткою подиву:

– Так це ж власник…

– Ага, власник…- бурмочу з якоюсь невизначеною інтонацією. Отой самий, кого представили як власника, тим часом мовчки дивиться на мене все з тією ж приємною усмішкою абсолютно здорової людини з ідеальним імунітетом, що створює непроникну перепону для будь-якої інфекції.

Без маски на обличчі оту усмішку можна оцінити сповна…

Ігор Дуда