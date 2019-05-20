Народний депутат Верховної Ради України від ВО “Свобода” Михайло Головко зауважив, що попри інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленського вартість житлово-комунальних послуг не знижується.

– Інавгурація – інавгурацією, а ціни та тарифи на ЖКГ продовжують зростати! Гірше того, влада продовжує клеїти дурня й вдавати, що все йде так, як треба. Коли до виборів президента залишалось кілька тижнів, українцям начебто «зменшили» ціну на газ. І дійсно, від 1 травня ціна на газ для населення знизилися на 303 грн за 1000 куб.м. (з 8 550 до 8 247 грн). Проте, така ціна протримається лише місяць і від 1 червня “Нафтогаз” підвищить ціну на природний газ для населення України на 380 гривень (від 8 247 до 8 627 грн за 1000 куб. м.). І це ще не все. Фактично, уряд не спроможний нічого зробити з керівництвом НАК «Нафтогаз» через судову заборону. Окружний адміністративний суд Києва призупинив можливості Кабінету Міністрів обирати і звільняти голову та членів правління компанії без подання наглядової ради і вирішив призупинити постанову КМУ № 226. Подібне сталося внаслідок так званої «реформи корпоративного управління», проведеної ще в 2015 році, коли був створений абсолютно незрозумілий та нікому не підконтрольний орган «наглядова рада», якому і були, фактично, передані важелі впливу на призначення керівництво державної компанії. Наразі, українці позбавлені можливості контролювати роботу НАК «Нафтогаз». Змінити ситуацію можна через ліквідацію цього посередника, діяльність якого спрямована лише на особисте збагачення його керівництва та збільшення рівня зубожіння населення, – підкреслює Михайло Головко.

Також свободівець додав, що уникнути подальшого зростання тарифів можна.

– Після ліквідації НАК «Нафтогаз» варто повернути у зворотній бік весь процес корпоратизації державних компаній, перевівши їх з статусу акціонерних товариств знов до статусу державних підприємств. Це спростить процедури нагляду та контролю і унеможливить приховану приватизацію природних монополій. Лише в такій спосіб можна уникнути зараз подальшого зростання тарифів на ЖКГ та послуги Укрпошти, цін на залізничні квитки тощо, – пояснює нардеп.