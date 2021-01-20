Усі змушені нині рахуватися з нікчемним мікроорганізмом, якому вдалося підпорядкувати собі планету й змусити людство відмовитися від звичного стилю життя.

Ось і інаугурація президента наймогутнішої держави світу пройшла під знаком його невидимої присутності – від розмаїття правильно (!) одягнених масок на всіх (без винятку!) обличчях буквально миготіло в очах. І не лише масок в учасників церемонії біля Капітолію, а й демонстрантів, які зібралися неподалік і заходилися разом з проголошенням симпатії чи антипатії до новообраного президента висловлювати й своє ставлення до нетрадиційної сексуальної орієнтації. Америка має вагомі підстави для такої обережності – понад 400 тис. її громадян стали жертвами COVID-19. Оті маски за своєю строкатістю могли конкурувати з кольорами величезної кількості американських прапорів між меморіалом Дж. Вашингтона і Капітолієм, які символізували відсутніх глядачів. Відсутніх як через пандемію, так і з міркувань безпеки, заходи якої були значно посилені після недавніх масових безладів у Вашингтоні.

Церемонія інаугурації чи не вперше повністю демонструвалася нашим телебаченням, і споглядання її, загалом, не було позбавлене інтересу. Найперше – цікаво було розпізнати під масками знайомі обличчя. Он екс-президент Барак Обама (цікаві кидання Америки в крайнощі: від обрання 47-річного Обами в 2008 р. – до інаугурації 78-річного Байдена в 2020 р.). Он ще більше посивілий і трохи змарнілий Білл Клінтон, проте з все тими ж “бісиками” в очах, які наче вишукували серед присутніх якусь кандидатку на місце Моніки Левінскі.

Даремно було виглядати серед присутніх VIP-персон ще чинного до полудня президента Дональда Трампа. Він так і не змирився з поразкою і демонстративно проігнорував церемонію – втім, навряд чи засмутивши цим особливо Джозефа Байдена. Надто вже багато образливих епітетів було вилито ними один на одного під час передвиборної кампанії, щоб ще й бачитися в такий момент. Наостанок турботливий Дон вирішив ще трохи ускладнити життя своєму наступникові й підписав указ про відміну заборони на імміграцію до США представників багатьох країн, включно з Великобританією і Бразилією, де коронавіврус нині особливо розгулявся. Розбирайся, мовляв, тепер і з цим, друже Джо. За Трампа на церемонії “віддувався” його віце-президент Майкл Пенс. Втім, у своїй інаугураційній промові – після сольних виступів співачки Леді Гага в трохи крикливому, як здалося, образі, яка виконала гімн США, актриси Дженіфер Лопес і виголошення коротенького тексту присяги – новий господар Білого дому закликав націю до єдності й декілька разів повторив, що прагнутиме об’єднати громадян США, ставши “президентом всіх американців”.

Нас, безумовно, найбільше цікавить, як вибудовуватиметься політика стосовно України і головно – в світлі протистояння з Росією. Навряд чи попередник Байдена дуже забивав собі голову нашими проблемами – при його егоцентризмі таке уявити важкувато. Хоча й дав “добро” (чи ОК) на поставку нам славнозвісних “Джевелінів” (цікаво, де вони зараз?). Від Байдена можна сподіватися на більшу увагу до нашої країни, яку він відвідував ще віце-президентом адміністрації Б.Обами. З іншого боку, задушевні телефонні розмови з П.Порошенком, токсичність якого в очах багатьох українців відчутно перевершує норму, наштовхує на не надто приємні роздуми і породжує не дуже оптимістичні передчуття. В ідеалі, звичайно, було б чудово, якби нам, українцям, було байдуже, хто стане черговим президентом США. Але реалії сучасного світу (в тому числі й з вини США – згадайте Будапештський меморандум) такі, що ми, на жаль, змушені частіше перебувати в ролі об’єкта, а не суб’єкта міжнародної політики.

А що ж Дж. Байден? Він, перш за все, як і обіцяв у своїй промові, намагатиметься бути “президентом для всіх американців”.

А нам – уже те, що залишиться…