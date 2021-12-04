Першою дозою від COVID-19 на Тернопільщині вакцинувалося майже 40% жителів краю.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Другу дозу вакцини отримало 28% жителів краю.

Щоб отримати імунітет від COVID-19, необхідно вакцинуватися двічі, – зазначає Ольга Ярмоленко. Після першої дози імунітет неповний.

«Нагадую нашим громадянам, хто провакцинувався один раз повинен отримати і другу дозу щеплення. Термін ревакцинації – різний і залежить від типу вакцини: 14, 21, 28 днів. Коли ви вакцинувалися, вам повинні були вказати дату, коли ви очікуєте повторного щеплення. Не забувайте про друге щеплення, щоб завершити курс вакцинації».

Учора в області вакцинували понад шість тисяч жителі. Загалом із початку вакцинальної кампанії на Тернопільщині уже щеплено 536 903 тисяч осіб.