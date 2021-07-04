У понад 70 тис. осіб лабораторно підтвердили COVID-19 на Тернопільщині.

Загалом у регіоні проживає близько мільйона людей. Втім, результати ІФА-досліджень показують, що коронавірусом перехворіло 70% жителів краю. Відтак природнім чином здобутий імунітет стримує подальше поширення хвороби.

Учора в обласному центрі контролю та профілактики хвороб діагностували 9 випадків COVID-19. Протягом доби вірусологи провели майже півтисячі ПЛР-досліджень.

«За найскромнішими підрахунками МОЗ, 720-750 тис. людей в області є такими, що вже мали зустріч з вірусом. З одної сторони – такі явища природні як колективний імунітет, який є станом на сьогодні доволі високим, відповідна пора року, яка не є сезоном для підйому захворюваності з повітряно-краплинним механізмом передачі. Серед інших факторів – сонячна радіація, ультрафіолет, вітаміни. Усе це дає підстави вважати, що тенденція до покращення ситуації буде продовжуватися. У найближчі дні ми очікуємо подальшого зниження рівня захворюваності, подальшого зниження кількості людей, що хворіє», – зазначив епідеміолог Володимир Паничев.

Додамо, в області продовжують вакцинацію жителів краю від COVID-19. На Тернопільщині першою дозою щепили 67 тис. осіб. Наразі імунізацію проводять трьома вакцинами: Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca.