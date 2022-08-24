Імла затримається: якою буде погода на Тернопільщині у найближчі дні

Цими днями на Тернопільщині стовпчики термометрів перевищуватимуть тридцятиградусні позначки.

За прогнозами синоптиків, протримається така погода до неділі. А далі пройдуть дощі, відтак в області дещо похолоднішає.

Протягом дня на Тернопільщині температура повітря коливатиметься від 28 до 33 градусів тепла. Можливі пориви південно-східного вітру, місцями в регіоні спостерігатиметься імла, яка охопила чимало областей.

“Особливо важливим зараз є напрямок вітру, бо імла з південного сходу охопила багато наших областей. Він залишається південно-східним, східним, тому й імла ще триватиме. Лякатися не варто, таке явище для України — не аномалія. Влітку особливо, коли сухо, сонячно і певний вітер — таке буває. Наразі опадів не очікується. Сонячна, спекотна, справжня літня погода буде господарювати. Імла також затримається, оскільки вітер передбачається з південного сходу”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, після вихідних на Тернопільщину прийде циклон. Він сприятиме опадам і похолоданню.