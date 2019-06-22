Майже шістдесят учнів отримуватимуть іменні стипендії від міської ради наступного навчального року.

Під час 35 сесії міської ради депутати внесли зміни до рішення «Про іменні стипендії Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Тернополя». Тепер дія рішення поширюється не тільки на місто Тернопіль, а на всю Тернопільську міську територіальну громаду. Також стипендії призначатимуться в галузі музики та образотворчого мистецтва.

– З 2016 року у нас діє рішення міської ради про іменні стипендії в галузі освіти для обдарованих дітей міста Тернополя, – розповіла Ірина Сум, заступник начальника управління освіти і науки. – У червні депутати внесли зміни у частині надання стипендій кращим учням закладів загальної середньої освіти у галузі музики – за вокал та володіння музичним інструментом і в галузі образотворчого мистецтва, які можуть призначатися також вихованцям мистецьких та позашкільних закладів Тернопільської міської рали. Раніше стипендії призначалися лише учням закладів загальної середньої освіти. Зараз ми збільшили кількість номінацій із 54 до 57, і такі стипендії мають можливість отримувати також учні, які займаються у мистецьких і позашкільних закладах комунальної форми власності.

Відповідно до внесених змін, у кожній галузі призначається по три іменні стипендії. В галузі фізики та астрономії призначається шість іменних стипендій: три за досягнення з фізики, три за досягнення з астрономії. В галузях музики (вокал), музики (володіння музичним інструментом), образотворчого мистецтва призначаються по чотири іменні стипендії. Розмір стипендії становить 300 гривень в місяць. Призначають її учням 7-11 класів, які мають високі досягнення в навчанні, спорті, мистецтві та беруть активну участь у громадському житті навчального закладу та громади.

Навчальні заклади громади до першого червня подають в управління освіти і науки листи-клопотання щодо учнів, які претендують на призначення стипендії, підтверджують їх відповідними документами: дипломами, грамотами, сертифікатами. Хто саме отримуватиме стипендію вирішують члени експертної комісії. Після цього перелік номінантів затверджують на сесії міської ради.

Тернопільська міська рада призначає також стипендії міського голови «Кращий учень закладу освіти» для одного учня або учениці кожного закладу загальної середньої, позашкільної та мистецької освіти Тернопільської міської ради, які мають високі досягнення в навчанні, спорті, мистецтві та беруть активну участь в громадському житті освітньої установи та міста. Також одноразові премії у розмірі 2000 гривень отримують випускники, які за результатами ЗНО отримали 200 балів. Якщо такі випускники вступають на навчання у тернопільські вузи, то міська рада упродовж року щомісяця виплачуватиме їм по тисячі гривень стипендії.

Ольга Трач