Іменні стипендії Тернопільської міської ради в галузі освіти отримуватимуть не тільки учні загальноосвітніх та мистецьких шкіл і позашкільних навчальних закладів.

На 51-ій сесії 26 червня депутати внесли зміни до раніше прийнятого рішення. Тепер іменну стипендію призначатимуть також студентам закладів професійно-технічної освіти, Галицького коледжу імені Вячеслава Чорновола і Технічного коледжу ТНПУ імені Івана Пулюя.

Відповідно до Положення, всього призначають 57 іменних стипендій учням закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади, які мають високі досягнення в навчанні, спорті, мистецтві та беруть активну участь у громадському житті навчального закладу та громади. Стипендії в галузях музики (вокал), музики (володіння музичним інструментом), образотворчого мистецтва можуть призначатися також учням мистецьких та позашкільних закладів освіти Тернопільської міської територіальної громади. Кожна стипендія іменується на честь відомого вихідця із Тернопільщини або історичної постаті, діяльність яких пов’язана з нашим краєм.

У кожній галузі науки призначається по три іменні стипендії. В галузі фізики та астрономії призначається шість іменних стипендій: три за досягнення з фізики, три за досягнення з астрономії. В галузях вокалу та володіння музичним інструментом, а також образотворчого мистецтва призначаються по чотири іменні стипендії. Іменні стипендії учні та студенти отримують упродовж одного навчального року: з 1 вересня до 31 травня.

Окремо міська рада призначає стипендію міського голови «Кращий учень закладу освіти», «Кращий студент закладу освіти». Розмір іменних стипендій становить 300 гривень в місяць і не підлягає індексації протягом року.

Ольга Трач