На Тернопільщині теплішатиме. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температурні показники вдень коливатимуться від 5 до 7 градусів вище нуля. Вночі можливі незначні заморозки.

Тенденція до підвищення температурних показників у регіоні збережеться до кінця тижня. У четвер-п’ятницю метеорологи передбачають до 12 градусів тепла. Втім, дошкулятимуть пориви вітру, тумани та ожеледиця на автошляхах.

«У західних областях буде найтепліше, протягом дня +7+12 градусів. Домінуватиме антициклон Ілонка. На дорогах та тротуарах – ожеледиця, снігова каша. Надалі потепління триватиме», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на Тернопільщині цими днями нагадуватиме весняну. До кінця тижня потепління посилиться. Метеорологічну ситуацію зумовлюватиме антициклон «Ілонка». Поки що обійдеться без опадів.