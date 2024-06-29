Якісний ігровий ноутбук є особливою категорією пристроїв, у яких встановлена ​​ідеальна матриця та в цілому гарантується висока продуктивність. Сучасний лептоп може стати відмінною альтернативою персональному комп’ютеру, щоб бути наодинці з улюбленими іграми під час прогулянок, подорожей та інших ситуацій.

Але виробників багато, і потрібно зробити правильний вибір. Ознайомитись із категорією ігрових ноутбуків можна на сайті https://comfy.ua/notebook/class_note__dlja-igr/, де є пропозиції від Acer, Asus, HP, Lenovo, Dell, Dream Machines, Gigabyte та інших виробників. Насамперед оцінюється процесор і відеокарта як дві важливі складові ідеального ігрового пристрою.

Оптимальні характеристики та параметри

Діагональ екрану в ігровому ноутбуці буде від 13 до 17 дюймів. Потрібно розуміти, що чим більше діагональ, тим більше розміри пристрою і це не завжди викликає зручність. Деякі моделі є трансформерами із сенсорним екраном, тому подібні ноутбуки перетворюються на повноцінні планшети.

Об’єм оперативної пам’яті ігрового лептопа від 8 до 64 Гб. Найчастіше вибирається середнє значення 32 Гб. Накопичувач має бути типу SSD, що гарантує зниження шуму та забезпечує високу швидкість запису та зчитування даних. Об’єм від 512 Гб до 2 Тб залежно від запланованого обсягу встановлених ігор.

Різновиди екранів

Якість картинки багато в чому визначає зручність використання ноутбука, тим більше в іграх графіка – один з головних факторів. Одним із додаткових компонентів загальної якості картинки є матриця і тут на вибір є кілька варіантів:

OLED (технологія побудована на застосуванні органічних світлодіодів, відповідно фонове додаткове підсвічування не потрібне, гарантується ідеальна контрастність та глибина чорного кольору);

QLED (рідкокристалічні дисплеї, але світлодіодне підсвічування побудоване на квантових точках, матриця дуже тонка з хорошими показниками енергоефективності, що створює високі показники яскравості та контрастності);

IPS (установка кристалів в одній площині, але паралельно поверхні дисплея, що створює ідеальні умови для огляду з гострих кутів);

VA (класичні рідкокристалічні дисплеї, що відрізняються високим контрастом і яскравими відтінками, комфортні кути огляду сягають 178 градусів, найчастіше таку матрицю встановлюють у вигнутих дисплеях);

WVA (один із варіантів технології IPS, відмінні характеристики за всіма параметрами).

Частота екрану від 60 до 300 Гц, і що більше, то краще. У динамічних сценах велика частота поновлення кадрів відіграє важливу роль.

Процесори

Визначальним елементом ігрового ноутбука може стати процесор. Сьогодні виробники пропонують такі варіації:

Intel Core i9 (вісім ядер з одночасною енергоефективністю справляються з будь-якими іграми та складними завданнями);

Intel Core i7 (процесори на 4-8 ядер, побудовані на архітектурі X86-64, досить популярне рішення для ігрових моделей завдяки своїй універсальності);

Intel Core i5 (середня потужність, від 2 до 6 ядер з частотою 1,2-4,02 ГГц, ідеальне рішення за ціною та якістю);

AMD Ryzen 9 (8 ядер з максимальною частотою 4,3 ГГц, досить потужне рішення щодо оптимальної вартості);

AMD Ryzen 7 (процесор на 4 або 8 ядер з техпроцесом 12 нм та 7 нм відповідно).

Залишається підібрати оптимальну відеокарту та ознайомитись з додатковими характеристиками.