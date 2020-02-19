З протестом на головну площу Микулинців вчора вийшли сотні місцевих жителів. Люди налякані й обурені, бо 20 лютого у санаторій «Медобори», що розташований неподалік, на обсервацію можуть привезти 98 евакуйованих з Китаю людей.

У селищі скликали позачергову сесію, а при в’їзді в Конопківку, де функціонує санаторій, навіть облаштували два блокпости, аби в жодному разі не пропустити «гостей» з «Піднебесної».

Підтримати людей приїхав депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Василь Чашка. Він наголосив на тому, що вчинки голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля щодо ситуації з перевезенням громадян з Китаю є зовсім необдуманими.

– Люди стоятимуть на блокпості цілодобово, бо йдеться про життя й здоров’я не лише місцевих жителів, а мешканців всього Тернопілля. Голова ОДА Ігор Сопель знехтував думкою жителів Микулинців й Кнопківки. Ми спільно з людьми відстоюватимемо їхню позицію. З огляду на будівельні та медичні норми, «Медобори» не можуть прийняти евакуйованих осіб. Ці речі очільник облдержадміністрації не продумав. Я не знаю, ким він хоче себе показати. Мабуть, «голубом миру». Але наслідки таких рішень можуть бути катастрофічними для всієї Тернопільщини. Наша область стане «відстійником» вірусу, а людей треба буде евакуйовувати в кілометрових зонах довкола санаторію. Якщо Ігор Сопель не є компетентним, то нехай краще напише заяву та звільниться,– зазначив Василь Чашка.

У зв’язку з напруженою ситуацією та на вимогу уповноважених представників депутатських фракцій сьогодні скликали позачергову сесію Тернопільської обласної ради.

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