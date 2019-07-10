Головною цінністю у житті є здоров’я. Не перший рік цю істину втілює народний депутат України Ігор Побер.

Спільно із благодійниками він постійно допомагає закупити до медзакладів необхідне обладнання. Таким чином новий портативний УЗД-апарат з’явився у Тернопільській міській дитячій лікарні. Ще раніше друга міська лікарня отримала сучасний ендоскоп.

Та на цьому Ігор Побер не зупиняється. Днями він запустив нову ініціативу і закликав тернополян безкоштовно пройти тест на рівень цукру у крові. Для цього у Тернополі облаштували спеціальні намети. Там за допомогою глюкометра усім охочим визначають рівень цукру у крові.

Така акція триватиме кілька тижнів. Відтак, у всіх тернополян буде можливість скористатися нагодою і перевірити рівень цукру у крові.

– Дуже важливо, особливо у людей після 40 років, досить часто підвищений цукор. І головне – привернути до цього увагу. Якщо є якийсь збій, тоді обов’язково потрібно звернутися до лікаря, щоб професійно більше перевірити, – каже народний депутат України Ігор Побер.

Ігор Побер додає, таку ініціативу допомогли започаткувати його друзі і знайомі, адже багато з них мають діабет і знають, наскільки небезпечна ця хвороба. Серед таких і Юлія Махмуді. Вона як ніхто знає, чому важливо вимірювати рівень цукру у крові.

– Коли вже починаються наслідки цукрового діабету, їх вже вирішити майже неможливо. Краще попередити. І як попередити – вимірювати цукор. Дивитися, який цукор до їжі, після їжі. Якщо обстежити і все нормально, ви можете бути спокійні, у вас немає цукрового діабету, – каже помічник-консультант народного депутата України Ігоря Побера Юлія Махмуді.

Якщо ж рівень цукру підвищений, додає Юлія Махмуді, треба пройти медичне обстеження у фахівця і почати більше уваги приділяти власному здоров’ю. Перший крок до цього можна зробити вже зараз – пройти обстеження у наметах, встановлених по всьому Тернополю. Їхні адреси можна переглянути на офіційній сторінці Ігоря Побера у Facebook.Додамо, працював у напрямку оздоровлення українців Ігор Побер і на законодавчому рівні. Зокрема, він підтримав Закон України щодо забезпечення ендоваскулярним лікуванням громадян із вродженими вадами серця та гострими аортальними синдромами. Аби робота у цьому напрямку не припинялася, Ігор Побер йде у парламент від Тернополя. Адже здоров’я тернополян для нього – понад усе.