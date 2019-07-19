Ідея створення у Тернополі діагностичного центру жевріє не перший рік, тому народний депутат України Ігор Побер запросив до Тернополя керівника проекту, головного лікаря медичного центру «Європейський радіологічний центр» (м. Харків) Ігоря Путрю, щоб розповісти представникам ЗМІ про недалеку медичну перспективу для міста.

Ігор Побер часто допомагає розвивати медичну галузь. Зокрема, він є прихильником її реформування.

– Так склалося, що медицина є одним із пріоритетних напрямків розвитку для мене, як народного депутата. Тому стараюся сприяти тому, щоб наші лікарні були оснащеними сучасним та якісним обладнанням. Коли я потрапив зі своєю дитиною декілька років тому у дитячу лікарню, то жахнувся – стара постільна білизна та давній ремонт. У таких умовах лікувати інфекційні захворювання неможливо. Зараз є багато напрацювань, зокрема, ремонт у дитячій лікарні, вручення місцевим закладам лікування якісних апаратів для обстеження. Я голосував за медичну реформу і бачу, що перші успішні кроки вже зроблені. Це – створення комплексного діагностичного центру у Тернополі, що стане ще однією перемогою. Завдяки цьому тернополяни матимуть можливість «присікати» ранні стадії захворювань, – зазначив Ігор Побер.

До обговорення долучилися також голова обласної ради Віктор Овчарук та харківський лікар, керівник проекту Ігор Путря.

Так, спікери пресконференції відзначили, що є два варіанти появи такого центру: будівництво «з нуля» та його облаштування на базі діючого медичного закладу. Щодо другого варіанту, то він є менш затратним у часі, адже на будівництво нового закладу потрібно щонайменше рік.

– Новий та сучасний центр діагностики допоможе виявляти рані стадії захворювань, тим самим сприятиме успішному лікуванню. Подібних центрів на теренах України майже немає, тому потреба у його створенні є. Сюди приїжджатимуть люди із сусідніх областей, адже Тернопіль має вигідне місце розташування. Апарати для магнітно-резонансної томографії, ультра-звукової діагностики, ендоскопії, цифрові мамограф та рентген тощо зроблять діагностику доступною, – наголосив Ігор Путря.

Підтвердив можливість появи такого комплексного діагностичного центру та клініко-діагностичної лабораторії при ньому і очільник Тернопільщини.

– Вважаю, що це хороша ідея, яку потрібно без сумнівів реалізовувати. Радий, що Ігор Побер та Ігор Путря готові допомагати у цьому. Ми можемо виділити ділянку для будівництва або надати готове приміщення, де проводитимуть діагностику, – підкреслив Віктор Овчарук.

Присутні додали, що створення відповідного закладу сприятиме розвитку медичного туризму і дасть можливість здійснювати діагностику для пацієнтів на вигідних умовах.

– Згодом, зважаючи на реформи, діагностичний центр може підписати угоду із Національним центром здоров’я та надавати послуги пацієнтам безкоштовно або на вигідних для людей умовах, як це вже практикує центр у Харкові. Також він стане місцем для працевлаштування молодих спеціалістів, зокрема, випускників Тернопільського медичного університету. Ми залучатимемо інвестиції та втілюватимемо цю ідею, не зважаючи на політичні перипетії, адже голова облради теж вбачає у цьому перспективу, – підсумував Ігор Побер.

Наразі Ігор Побер вирушив до пологового відділення місцевої лікарні, аби передати їй дитячий стіл, а Віктор Овчарук та Ігор Путря попрямували до ректора медичного університету, який підтримує створення такого діагностичного центру у Тернополі.