За даними дослідження проведеного на замовлення групи «Аналітики та прогнозування» народний депутат України, кандидат у народні депутати від округу № 163 Ігор Побер – третій у рейтингу.

Передують йому лише кандидати Степан Барна та Андрій Богданець. Мабуть, це зумовлене впізнаваністю першого кандидата, який є ексочільником ТОДА та партійним рейтингом політсили «Слуга Народу» від якої балотується Андрій Богданець.

Групу переслідувачів, за даними дослідження, очолює Ігор Побер із результатом 7,2 %. Позиція, яку він посів, обумовлена реальним стартом кампанії та «фішкою» – проведенням безкоштовного тесту для визначення рівня цукру в крові, який вже пройшли тисячі містян.

Ігор Побер діє у інтересах людей від початку своєї політичної діяльності. Нещодавно він запустив сайт для громадської ініціативи, на якому вже голосують тернополяни. Окрім того, нардеп долучився до організації турніру із баскетболу у Тернополі. І, найголовніше, Ігор Побер зареєстрував законопроєкт про довічне ув’язнення корупціонерів.

За інформацією групи «Аналітики та прогнозування», переслідувачам потрібно докласти чимало зусиль, щоб обійти першу групу лідерів, яку визначили опитуванні.

До слова, участь в опитуванні взяли 502 респондента віком від 18 років. Вибірка репрезентує населення міста Тернополя за статтю, віком та освітою. Метод опитування — особисте формалізоване інтерв’ю (face — to — face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-1,2 %. Дослідження провели 6-9 липня 2019 року.