Народний депутат України Ігор Побер переконаний, що скасування параду – це необдумане рішення президента.

Президент України Володимир Зеленський скасував парад до Дня Незалежності та наказав виділити додаткові 300 млн для військових.

За словами Ігоря Побера, урочистості у День Незалежності України – це вияв поваги до наших захисників, яких також потрібно фінансово підтримати.

– Військовий парад у День Незалежності – це не демонстрація величі чи помпезності. Так, у нас в державі є проблеми із коштами, проте заява про скасування параду за 10 днів до виборів – необґрунтована. На жаль, не було зазначено, кому із військових направлять ці 300 млн. Чи на зарплати і премії, чи на потреби Збройних Сил України, немає звіту щодо спрямування цих коштів. Я вважаю, що це просто фраза для того, аби сподобатися людям перед виборами. Минулого року я був на параді і відчував гордість за наших хлопців, нашу армію. До речі, будучи у комітеті з питань нацбезпеки і оборони у попередній каденції, ми з колегами-депутатами зверталися щодо проблем фінансування армії, проте нам відповіли, що грошей на армію вистачає. А коли почалася війна, то хлопці пішли на передову у кедах і з дубинками. Ми маємо допомагати захисникам фінансово, але скасовувати парад в їхню честь теж не варто, – зазначив Ігор Побер.