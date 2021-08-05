Цьогоріч свою десяту річницю відзначає Конфедерація будівельників України – найбільша та найголовніша спільнота будівельного бізнесу в нашій державі. Це не просто галузева тусовка для своїх, це – надважливе профільне об’єднання, яке виступає драйвером всіх ключових змін на будівельному ринку.

– Для нашої галузі 10 років – це колосальний шлях, – вважає президент КБУ Лев Парцхаладзе. Аби усвідомити це, достатньо порівняти проекти десятирічної давнини та ті, що створюються сьогодні. І я знаю, що без зусиль КБУ щодо консолідації ринку, багато тих позитивних змін, які ми маємо зараз, просто не вийшли б за межі ініціатив окремих девелоперів. Матеріали та технології, підходи та тренди – все це стало системним в тому числі завдяки тому, що ми маємо змогу звіряти годинники, обмінюватися досвідом, завжди мати чітке уявлення куди та як ринок рухається загалом.

– Ми у «Креатор-Буд» сміливо називаємо себе Компанією з європейським обличчям. Сподіваюся, це добре помітно як по наших принципах роботи, так і по її результатах, – зазначив Голова ради директорів компанії Креатор-Буд Ігор Гуда. Тому для нас особливо важливо бути частиною спільноти, яка допомагає наближувати одну з головних галузей економіки до європейських стандартів і прививати бізнесу та суспільству відповідні цінності.

Щиро вітаю з десятиріччям колектив та членів Конфедерації будівельників України, а також особисто президента КБУ Лева Парцхаладзе. Попереду ще багато роботи та викликів, але вже подоланий шлях вселяє впевненість, що сфера українського будівництва має чудові перспективи та надалі змінюватиме якість життя мільйонів українців. Тож, з ювілеєм, і вперед, до нових звершень!