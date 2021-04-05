У Тернопільській ЗОШ №6 ім. Яремчука встановлять рамки, які показуватимуть настрій учнів, коли вони заходять у школу.

Про це у ФБ повідомив директор освітнього закладу Олександр Остапчук.

“Два роки тому освітній експерт Віктор Громовий розповів про цікавий пристій для визначення настрою мешканців школи. Його суть полягає у тому, щоб учень з гарним настроєм в школу чи зі школи проходив через одну рамку (зелену), а якщо настрій не дуже, то через іншу (червону). Дані знімаються через спеціальну систему і подаються на комп’ютер. Таким чином можна досліджувати як дні тижня, місяці року, батьки, вчителі і інший світ впливають на настрій дитини. Два роки нам не давала спокою ця ідея. І ось ми наважилися. Зараз ведуться монтажні роботи. Звичайно, потрібна практика такого аналізу, але буде цікаво. Назвемо пристрій індикатор настрою, або індикатор Громового (ще дозволу у Віктора не брали). Всю роботу системи протестуємо з понеділка з учнями 1-4 класів. Дякуємо Віктору Громовому за ідею і нагороджуємо його премією від нашої школи-ліцею в розмірі 500 грн. Будьте здорові і веселі!”, – написав пан Остапчук.