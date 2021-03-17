Зазвичай у кожній родині є ноутбук для різних домашніх задач: перегляд фільмів, робота з документами, пошук інформації у мережі. Саме такі лептопи часто перетворюються на “робочих конячок”, коли власник вирішує стати фрілансером.

Та чи достатньо характеристик звичайного бюджетного ПК для віддаленої роботи, нумо розбиратися разом. Ми виокремили 4 критерії, що мають значення для осіб, які виконують разові професійні задачі на замовлення та шукають замовників онлайн.

Операційна система

Всі ноутбуки розділилися на два великих табори: ноутбук Apple на iOS та лептоп на класичній ОС Window. Тут не існує критерію, яка система краще підходить фрілансеру. Якщо працюєте з документами, обидві. Та якщо діяльність пов’язана з редагуванням відео, використанням певних “важких” додатків, обирайте прилад, на якому працюють такі програми.

Коли ваша діяльність пов’язана з розробкою, наприклад, мобільних застосунків для iOS, відповідь про операційну систему очевидна.

Портативність та тривалий час автономної роботи

Відкинемо казкові балачки про роботу фрілансерів під пальмами хоча б тому, що у таких умовах складно зосередитися та зробити справу якісно.

Проте мобільність ноутбука для фрілансера важлива: такі люди часто мандрують, працюють у коворкінгах чи кав’ярнях, беруть девайс з собою на випадок термінових правок тощо. Саме тому “незалежність від розеток” та невелика вага — важливі критерії вибору.

“У макбуці час роботи у режимі активного користування досягає 12 годин. У режимі очікування — 30. Новий MacBook Air с чіпом M1. взагалі працює без перерви 18 годин”, — кажуть консультанти інтернет-магазину техніки Eldorado, до яких ми звернулися за коментарем.

Жорсткий диск чи SSD

Проаналізуйте, скільки файлів та документів ви створюєте по роботі, а також врахуйте, що робочий лептоп стане “притулком” і для особистого архіву.

Якщо у вас відсутній інший ПК, звісно. Загалом 500 Гб достатньо для роботи. Та бувають винятки, коли фрілансер працює з фотографіями, відео, кресленнями і потрібна більша місткість.

Фахівці з комп’ютерної техніки радять вибирати новий ноутбук зі швидкісним SSD-накопичувачем. Так, він коштує дорожче. Та коли мова йде про роботу, має значення швидкість завантаження програм та взагалі комп’ютера. Жорсткий диск у цьому разі частіше “буксуватиме”.

Діагональ екрану

Для більшості робочих задач вистачить ходової діагоналі у 15,6 дюйма. З екрана такого розміру легко читати документи, формувати презентації, шукати інформацію у мережі та спілкуватися по відеозв’язку.

Але якщо мова йде про портативний пристрій, коли потрібно постійно переміщатися з лептопом “у кишені”, зверніть увагу на меншу діагональ — 13,3-14,1”. Або ж оберіть невеликий макбук Air з діагоналлю 13 дюймів. Але для роботи з таблицями та широкоформатними зображеннями цього “поля діяльності” не вистачить. Є більші машини з розміром екрану 17,3”. Та от носити з собою й брати такі габаритні прилади у відрядження не дуже зручно.