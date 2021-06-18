На Зелені свята на Тернопільщині буде спекотно. Температурні показники місцями вдень сягатимуть 30 градусів тепла. Однак зіпсувати літню ідилію можуть дощі, а подекуди – грози та зливи.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині зберігатиметься мінлива хмарність, вітер – східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла.

«Зелена неділя буде в Україні з помірною спекою, із періодичними дощами на Заході. Поки що протистояння циклону та антициклону крутитиме голови, ще й завтра очікується активізація магнітного поля». – каже синоптик Наталка Діденко.

Через швидкі метеорологічні зміни у жителів краю може погіршуватися самопочуття. Відтак медики радять не перебувати довго на сонці, застосовувати сонцезахисні засоби та пити багато води. Денна норма дорослої людини – два літра води без врахування чаю чи кави.