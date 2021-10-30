Ідеальні осінні вихідні передбачають синоптики на Тернопільщині. Температурні показники вдень перевищуватимуть п’ятнадцятиградусну позначку, місцями спостерігатиметься близько 17 градусів тепла.

Метеорологічну ситуацію цими днями на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон. Відтак і в суботу, і в неділю погода буде сприятливою. Лише вночі та вранці можливі густі тумани, які ускладнюватимуть рух автомобілів.

“30-31 жовтня передбачається сонце, тумани, багато ще красивого листя на деревах і під ногами. У Західній Україні передбачаються комфортні денні градуси. Протягом дня очікується +10 +14 градусів. Тепліше буде в західній частині України. Дощі якісь – навряд, антициклон міцно тримається над нашою територією. Нічної та ранкової пори можливі тумани. Загалом вихідні обіцяють в усій Україні суху, порівняно теплу, погоду, лише буде рвучким вітер”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Нагадаємо, листопад принесе на Західну Україну дощі та похолодання. А поки жителям краю радять насолоджуватися теплом і сонцем.