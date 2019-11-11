11 листопада відбулося підсумкове засідання Номінаційного комітету, на якому було затверджено перелік проектів-переможців Громадського бюджету.

Ці проекти будуть реалізовані у 2020 році, повідомили у міській раді.

Переможці серед великих проектів:

1. №3 «Шкільний дворик імені святої Ядвіги»;

2. №5 «Благоустрій ділянки території ТЗОШ №18 в м. Тернополі»;

3. №11 «Комплексне Трансфер- містечко»;

4. №69 «Благоустрій ділянки біля головного входу Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка»;

5. №21 «Локація активного відпочинку підростаючого покоління – капітальний ремонт благоустрою території Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов»;

6. №36 «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети»;

7. №23 «Дитячий майданчик на території Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8»;

Переможці серед малих проектів:

– №86 «Встановлення та облаштування Ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє»»;

– №1 «Встановлення вуличних тренажерів»;

– №47 «Спортивно-оздоровчий майданчик «Стежка здоров’я»»;

– №60 «Зоряна дорога»;

– №62 «Спорт для всіх (облаштування сучасного майданчика на вул. Б. Лепкого 6. 8, 10)»

– №83 «Дитячо-спортивний майданчик на вулиці Чернівецькій»;

– №30 «Вуличні тренажери для занять спортом»;

– №73 «Безпечна Дружба»;

– №16 «Встановлення вуличних тренажерів, облаштування «Доріжки здоров’я»»;

– №54 «Встановлення вуличних тренажерів та бігової доріжки з гумовим покриттям на території Тернопільської ЗОШ № 14»;

– №61 «Силовий майданчик»;

– №14 «Вуличний спортзал: Київська, 1»;

– №63 «Встановлення дитячого майданчика-лазанки на Трав’яному пляжі в парку ім. Т. Г. Шевченка»;

– №10 «Спортивно-ігровий дитячий майданчик «Аляска»»