11 листопада відбулося підсумкове засідання Номінаційного комітету, на якому було затверджено перелік проектів-переможців Громадського бюджету.
Ці проекти будуть реалізовані у 2020 році, повідомили у міській раді.
Переможці серед великих проектів:
1. №3 «Шкільний дворик імені святої Ядвіги»;
2. №5 «Благоустрій ділянки території ТЗОШ №18 в м. Тернополі»;
3. №11 «Комплексне Трансфер- містечко»;
4. №69 «Благоустрій ділянки біля головного входу Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка»;
5. №21 «Локація активного відпочинку підростаючого покоління – капітальний ремонт благоустрою території Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов»;
6. №36 «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети»;
7. №23 «Дитячий майданчик на території Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8»;
Переможці серед малих проектів:
– №86 «Встановлення та облаштування Ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє»»;
– №1 «Встановлення вуличних тренажерів»;
– №47 «Спортивно-оздоровчий майданчик «Стежка здоров’я»»;
– №60 «Зоряна дорога»;
– №62 «Спорт для всіх (облаштування сучасного майданчика на вул. Б. Лепкого 6. 8, 10)»
– №83 «Дитячо-спортивний майданчик на вулиці Чернівецькій»;
– №30 «Вуличні тренажери для занять спортом»;
– №73 «Безпечна Дружба»;
– №16 «Встановлення вуличних тренажерів, облаштування «Доріжки здоров’я»»;
– №54 «Встановлення вуличних тренажерів та бігової доріжки з гумовим покриттям на території Тернопільської ЗОШ № 14»;
– №61 «Силовий майданчик»;
– №14 «Вуличний спортзал: Київська, 1»;
– №63 «Встановлення дитячого майданчика-лазанки на Трав’яному пляжі в парку ім. Т. Г. Шевченка»;
– №10 «Спортивно-ігровий дитячий майданчик «Аляска»»