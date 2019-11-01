У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають стародавнє кельтське свято Halloween.

Згідно із давніми віруваннями, саме в ці дні відкривається межа між світом живих та мертвих. У християнстві ж цей період називають “задушними днями”.

Незважаючи на це, частина мешканців Тернополя, особливо молодь, відзначатиме сьогодні Геловін. Дехто планує взяти участь у тематичних вечірках, при цьому переодягнувшись у якогось страшного персонажа. Особливо популярними нині є образи Джокера та Харлі Квінн.

Детальніше про це – в сюжеті ІНТБ.