І в школі, і вдома: як будуть навчатися учні з першого вересня

В області вже обстежили 60% шкіл на предмет наявності захисних споруд. З них у 55% навчальних закладах укриття відповідають необхідним вимогам, а п’ять відсотків загальносвітніх шкіл мають ще їх доробити.

У тих школах, де немає сховищ будуть шукати альтернатиівні місця, де всі учасниики навчального процесу зможуть сховатися на випадок ракетного удару. Про це під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини повідомив голова ТОВА Володимир Труш.

У Тернополі комісія по обстеженню шкіл вже завершила роботу.

– У Тернополі вже перевірили всі школи, – розповів Сергій Надал, міський голова. – Визначено де необхідно зробити додаткові ремонти, щоб укриття були готові приймати вичтелів та учнів. З бюджету на це виділено 24,5 мільйона гривень. Батькам здавати кошти не потрібно. Зараз завдання директорів якомога швидше зробити кошторисну документацію і ремонтні роботи. Завершити всі ремонтні роботи треба до 20 серпня, і комісія ще раз перевірить наскільки заклади готові, щоб з 1 вересня діти пішли на навчання.

Батьки, які вважають, що навчання у приміщенні школи з першого вересня буде небезпечним, можуть на ім’я директора школи написати заяву про переведення дитини на сімейну чи домашню форму навчання. Заплановано, що всі початкові класи будуть навчатися офлайн. В інших класах буде змішана форма навчання: і в класах, і онлайн залежно від того скільки дітей буде одночасно в школі для того, щоб всі вони могли розміститися у сховищі.