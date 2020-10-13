І цей туди ж: Віктор Павлік балотується у депутати обласної ради?

Співак Віктор Павлік одного разу вже коментував чутки про свою політичну кар’єру фразою: “Немає диму без вогню”. І ось дим знову повалив!

На сторінці артиста у Фейсбуці 12 жовтня з’явився і пост із передвиборчим плакатом, де Віктор Павлік позначений як кандидат в Дніпропетровську облраду від “Слуги народу”.

– Ну… от так! – ємко прокоментував появу цієї картинки сам співак.

Під постом думки розділилися: від “Красава!” до “Віктор, навіщо це вам, доведеться все життя відмиватися!” У коментарі прийшов і співак Віталій Білоножко, давши Вікторові пораду – як артист артисту.

– Мене 6 років тому вмовили туди сходити … І нічого, крім шраму на серце і лайна на все тіло. Маю переконання – не для нас ці диявольські проекти. Для нас не купол храм, а сцена, – написав він.

Також в коментарях обговорюється – правда, що Павлік пішов у депутати, чи це фейк.

Сам Віктор Павлік, відповідаючи на питання “КП в Україні“, зазначив, що реакції на свій пост поки не бачив.

– Вікторе Франковичу, інтернет гуде – обговорюють, йти вам в депутати чи ні. Як вам думки?

– Справа в тому, що коментарі я почитати не встиг – виклав пост і пішов на масаж, я зараз в Трускавці, в Карпатах. Боюся навіть читати – напевно, хтось каже щось хороше, а хтось ллє бруд?

– Хтось підтримав, а хтось відмовляє. Пишуть – “артист закінчується там, де починається політик”.

– Це мені близьке. Бо куди ж я без сцени? Це ж моє. Мені навіть пропонували інші варіанти, ближче до культури, пост в міністерстві, і то я відповідав: “Хлопці, це не моє, моє покликання співати на сцені, а не десь щось вирішувати. Я молюся на сцені” – відповів Віктор, обмежившись такою заявою і не сказавши нічого більш конкретного.

Нагадаємо, що саме Павлік супроводжував “Квартал 95” у передвиборчому концертному турі, який, хоч і не вважався агітацією за Володимира Зеленського, але працював на його популярність. Саме Віктор виступав “від Зеленського” в музичній програмі перед дебатами 19 квітня на “Олімпійському”. До того ж рядок з його пісні “Ні обіцянок, ні пробачень” використовувався командою Зе в якості одного із слоганів кампанії.