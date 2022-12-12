“І це економія?”: у Тернополі посеред білого дня працювало вуличне освітлення. ВІДЕО

Поки у домівках тернополян темно, вуличне освітлення на одній із вулиць ввімкнене посеред білого дня.

Так, вчора, 11 грудня, о 10.50 на вулиці Текстильна, що у Тернополі, від ТРЦ “Подоляни” до “Текстильнику”, працювали вуличні ліхтарі.

Відео розмістили на інстаграм-сторінці “Кanapka_te“, передає сайт 0352.ua.

“10.50 вуличне освітлення гаратає, економія електроенергії відбувається повним ходом. Від самих “Подолян” до “Текстильника”. Просто худоба, інших слів не підберу. Але добре, що хоч через один світильник, а не всі підряд”, – відзначив автор відео.