І сніг, і мороз, – у вихідні на Тернопільщині передбачають холоднечу

15/12/2018 Розмір тексту:

Після снігопадів на Тернопільщині суттєво похолоднішає, – попереджають метеорологи. Внаслідок мінусових температурних показників сніговий покрив закріпиться надовго. Відтак у другій половині грудня господарюватиме зима.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, внаслідок активного циклону, який оселився в Україні, на Тернопільщині цими вихідними можливі снігопади. Однак уже з суботи очікується зниження температурних показників.

«Загальна тенденція йде до припинення опадів та зниження температури повітря. Оскільки в атмосфери все за графіком – спочатку сніг, потім закріплення снігових уроків морозом. Вже найближчим часом вночі в Україні -2 – 8 градусів, вдень -1 -4 градуси. Але вже в неділю на заході опадів побільшає та дещо потепліє», – пояснює Наталка Діденко.

Такі температурні перепади спостерігатимуться в Україні і надалі, – попереджає Укргідрометеоцентр. Проте у другій половині грудня передбачається значно прохолодніша погода. Відтак жителям краю радять подбати про теплі речі.

Софія Романська