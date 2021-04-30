277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 30 квітня.

Про це повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зафіксовано 8 летальних випадків. Померли:

  • чоловік 87 р. Тернопільський район с. Уритва
  • чоловік 66 р. м. Теребовля
  • чоловік 71 р. Тернопільський район с. Золотники
  • чоловік 51 р. Чортківський район с. Дзвенигород
  • чоловік 67 р. м. Тернопіль
  • жінка 73 р. м. Тернопіль
  • жінка 70 р. Чортківський район с. Яблунів
  • чоловік 47 р. Кременецький район с. Білокриниця

Одужало 480 людей.