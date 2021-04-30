277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 30 квітня.
Про це повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Також за останню добу зафіксовано 8 летальних випадків. Померли:
- чоловік 87 р. Тернопільський район с. Уритва
- чоловік 66 р. м. Теребовля
- чоловік 71 р. Тернопільський район с. Золотники
- чоловік 51 р. Чортківський район с. Дзвенигород
- чоловік 67 р. м. Тернопіль
- жінка 73 р. м. Тернопіль
- жінка 70 р. Чортківський район с. Яблунів
- чоловік 47 р. Кременецький район с. Білокриниця
Одужало 480 людей.
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