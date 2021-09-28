І доларом, і гривнею: на Тернопільщині водії намагалися “підкупити” поліцейських

Впродовж доби працівники територіальних підрозділів поліції відкрили два кримінальні провадження за фактами надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Підозрювані, аби уникнути відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень намагалися «заплатити» правоохоронцям.

Одна з подій трапилася на території Бучацького району. Під час патрулювання, працівники сектору реагування патрульної поліції помітили автомобіль, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. За кермом перебував 31-річний житель Чортківського району з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Коли поліцейські складали адміністративний протокол, до них підійшов 37-річний пасажир автомобіля та запропонував 200 американських доларів аби «відкупити» друга від відповідальності. Даний факт зафіксувала нагрудна камера працівника поліції.

Аналогічний факт задокументували й правоохоронці Ланівців. Аби уникнути покарання за керування транспортним засобом напідпитку, житель району 1976 року народження положив в службовий автомобіль поліцейських 500 гривень.

Відомості про події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Окрім цього на правопорушників склали адміністративні матеріали.