“І буде мир!”: на святі останнього дзвоника на Тернопільщині випустили в небо голубів. ФОТО

27 травня, коли на календарний поріг ледь-ледь ступає літо, в Чортківських школах святково проводжали випускників у доросле самостійне життя.

Журналісти Чортків.City побували на святі Останнього дзвоника в Чортківській загальноосвітній школі № 7.

Цьогоріч це свято поєднало в собі смуток і біль, радість та водночас бентегу за майбутнє. Адже страшним лихом в Україну увірвалась війна. Боляче усвідомлювати, що багато дітей українських уже ніколи не сядуть за парти, не почують лунке щебетання шкільного дзвінка. Проте життя продовжується, і треба жити, перемагати, відбудовувати і творити нову історію мирного майбутнього нашої української держави, а загиблим у пекельній російсько-українській війні – скорботна вічна пам’ять і шана.

Ніжними усмішками, із трепетним щемом у серці зустрічала школа – учні перших і дев’ятих класів, батьки та гості свята – юнаків і юнок одинадцятого класу із класним керівником Надією Миколаївною Опацькою.

– Насправді, унікальний клас, – лунало з уст ведучої – Галини Миронівни Криницької (заступника директора школи з виховної роботи), – призерів, переможців, активістів; спортсменів, силачів і футболістів; простих, земних, вродливих, яснооких – випускників 2022 року!

І, здавалось, все було традиційно – святково й урочисто: і благословення священнослужителів, і напутні слова директора школи, і дзвінкоголосе вітання від першокласників, і мелодійний спів шкільного дзвоника, і зворушливе кружляння у випускному вальсі таких уже дорослих дітей із батьками… Та все ж – по-особливому! Бо саме вони – молоде покоління – вплітатимуть в життя оновленої української держави благі літа. У знак спокою та світлого майбутнього України випускники 2022 року випустили у піднебесся сизокрилих голубів – символів миру.

І буде мир! І все буде Україна!