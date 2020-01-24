Пташиний грип вперше за три роки виявили в Україні. На Вінниччині від цієї хвороби загинуло майже п’ять тисяч голів птиці.

Вірус H5N8 переносять дикі птахи. Минулого тижня він почав поширюватися у Східній Європі, а днями його виявили вже в Україні. Відтак на Тернопільщині розпочали попереджувальні заходи, – розповів начальник відділу організації протиепізоотичної роботи головного управління Держпродспоживслужби в області Володимир Марків. Остання велика епідемія пташиного грипу спостерігалася в 2016 – 2017 році в Європі. Тоді загинули сотні тисяч птахів.

«Уже відомо, що перші спалахи захворювання зафіксовані на території Вінницької області на одній з птахофабрик. Також маємо інформацію, що на птахопереробне підприємство, яке функціонує на території нашої області для забою завезли курей з карантинної зони Вінниччини. Аби не допустити поширення пташиного грипу у нас члени Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній райдержадміністрації прийняли рішення утилізувати дану партію курей. Відповідно, було проведено комплекс протиепізоотичних заходів, дезінфекцію приміщень, а працівникам провели роз’яснювальну роботу. Відтак нині загрози поширення небезпечної недуги немає».

Втім, епізоотична ситуація в Європі викликає занепокоєння. Є ризик поширення вірусів небезпечної хвороби до нашого краю.

Софія Романська