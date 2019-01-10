Гвардійський вертеп завітав до тернопільських військових. ФОТО

10/01/2019 Розмір тексту:

Гвардійський вертеп показав тернопільським артилеристам міні-виставу про народження Ісуса Христа. Серед артистів – військовики Тернопільського батальйону 2-ї Галицької бригади Національної Гвардії України.

Гості завітали до тернопільських артилеристів, щоб привітати їх з Різдвяними святами. Відтак воїни, що перевтілилися в акторів, виконували ролі ангелів, апостолів, євреїв, чорта, Ірода. Вони відтворювали історію народження Ісуса Христа, а також показували боротьбу добра зі злом.

«Артилеристи надзвичайно радо зустріли такий “мандрівний театр”. Гвардійський вертеп завітав, щоб подарувати своїм сусідам веселої коляди, привітати зі святами, передати порцію хорошого настрою. Солдати на мить перевтілились у чорта, жида, ірода, ангела, апостола та інших. У дійстві цар Ірод дізнався, що народився Христос, претендент на його престол. Бажаючи позбутися суперника, він кличе воїна і наказує йому перебити всіх вифлеємських дітей віком до 2 років. Воїн виконує наказ, але одна жінка не дає свою дитину, тому озлоблений Ірод наказує вбити дитя. За цей злочин смерть відрубує Іродові голову, а чорти тягнуть його в пекло», – розповідає прес-офіцер 44-ої окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

Після закінчення міні-вистави гостей пригощали чаєм та солодощами. А також всі разом співали Різдвяних пісень

Софія Романська