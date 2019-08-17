Сьогоднішня зміна гусятинських вогнеборців розпочалася з доброї справи.

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, о 8.33 вони отримали повідомлення про те, що поблизу села Суходіл Гусятинського району в закинутий колодязь впав собака, самостійно вибратися не може, знесилений та голодний, в холодній воді перебуває невідомо відколи.

Вогнеборці оперативно прибули за викликом. З допомогою драбини-палки спустилися в колодязь та підняли наляканого песика на поверхню. Врятованого собачку привезли у підрозділ, помили та нагодували. Обіцяють повернути господарям, якщо ті зголосяться.