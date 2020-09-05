5 травня в Ілона Маска народився син, якого назвали X Æ A-12, що викликало фурор у світі.

Гусятинська комунальна районна лікарня також, мабуть, вирішила відкусити у Маска шматок слави, придбавши “Халат хірургіний” в учасника “Капрон нестер. №1,5;№2,5;№4;№5;№3”.

Про це пишуть РозCORONовані закупівлі: Вінниця, Тернопіль, Хмельницький.

Специфікацію до договору на придбання “хірургіних халатів” традиційно довантажити забули.

За дивним збігом обставин, за день до цієї чудової закупівлі лікарня придбала “Наркотичні психотропні лікарські засоби”.

“Ніхто ні на що не натякає”, – зазначають автори допису.