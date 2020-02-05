ТНМК вже традиційно на свята вирушають до шанувальників по містам України з акустичною програмою! Але нещодавно, музиканти вирішили змінити формат шоу. Фагот запропонував поєднати акустику з класичним українським вертепом, а Фоззі написав лібрето, підготувавши оригінальні тексти кожному з учасників.

Так народився “Теплий акустичний різдвяний вертеп”. А вже цього січня, нова спеціальна концертна програма поїхала в тур Україною, гурт презентував її і у Тернополі. Тур мав успіх – люди заповнювали зали, щоби подивитися на Фагота в образі чорта, Фоззі-сіоніста, царів-гітаристів і т.д. На тернопільському концерті ТНМК презентував нові треки, які вийшли того року, а також свіженький кавер на Джонні Кеша у стилі блатного кантрі – “Вакуленці Строгач Блюз”.

Особливість програми полягала не тільки в яскравих костюмах та нестандартному сетлисті, вертеп – це не просто гучна назва, недарма концерти проходили в театрах. Кожен учасник гурту мав роль і власний віршований текст, свою репліку отримав навіть технічний директор гурту, якому, насправді, дісталася найважливіша роль – смерті, що закликає жити.

Окрім всього, ТНМК оголосили, що на цей рік у хлопців заплановано випуск довгоочікуваного нового альбому, фестивальні шоу та багато концертів!