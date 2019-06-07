Міжрегіональний конкурс-фестиваль гумору та сатири «Грицева шкільна наука» зібрав 2 червня у Центрі культури та дозвілля міста Копичинці майже пів сотні учасників із десяти областей України.

Так, 47 гумористів з Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Київської, Вінницької, Івано-Франківської та інших областей продемонстрували перед публікою свої вміння смішити словом.

Ведучі конкурсу – керівник відділу культури і туризму Гусятинської райдержадміністрації Роман Сагайдак та український артист Гриць Драпак.

За словами Романа Сагайдака, фестиваль гумору та сатири є доброю нагодою для талановитих людей показати свої вміння, а для глядачів – відволіктися від буденних проблем.

– Восьмий фестиваль «Грицева шкільна наука» цього року знову зібрав у Копичинцях кілька десятків талантів та чимало глядачів. Це дійство ми організували вперше ще 10 років тому, але через події 2014-го року два роки поспіль не проводили фестиваль. Захід має на меті не лише вибрати найкращих серед гумористів, але й добряче повеселити копичинчан та гостей міста, – розповів Роман Сагайдак.

Як пояснив голова Копичинецької міської ОТГ Павло Лосик, фестиваль гумору та сатири вже став родзинкою Копичинців та кожного року збирає повний зал глядачів.

– Щороку наприкінці травня чи на початку червня ми традиційно організовуємо «Грицеву шкільну науку». Кращі гумористи з різних куточків України показують свої таланти у Копичинцях. Для відбору учасників існує спеціальна система. Так, конкурс розпочинається в 11-й годині ранку і до 17-ої триває перегляд номерів гумористів. З числа усіх вибирають найкращих і о 19-й годині вечора стартує основний концерт. Цього року, як завжди, ми вдячні за підтримку та допомогу в організації проведення фестивалю народному депутату Миколі Люшняку. Дуже приємно, що він не забуває про Копичинці, завжди вислуховує наші проблеми та сприяє розвитку культури у нашому краї, – зазначив Павло Лосик.

Народний депутат Микола Люшняк наголосив на тому, що проведення таких заходів – важлива сходинка до пізнання і популяризації українських цінностей.

– Наш український гумор не має нічого спільного із пустопорожнім й низькопробним «скалозубством». Наш гумор є, в першу чергу, повчальним, адже, здебільшого, викриває, хай і у дотепний спосіб, речі та явища, які є неприйнятними у суспільстві. Вміли і вміють наші люди орудувати словом. Як шаблею. Як косою. Як плугом. І хоч слово це гостре й міцне як криця, але вістря його спрямовували українці не проти людини, але проти людських хиб, які потрібно виправляти. Саме тому гумор робить нас мудрішими, успішнішими й, безумовно, веселішими. Бо якщо у тебе є почуття гумору, значить – свято завжди з тобою, – зауважив Микола Люшняк.

Усіх учасників фестивалю «Грицева шкільна наука» нагородили призами та фінансовими подяками.