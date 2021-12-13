Богдан Корильчук, який разом з двома спільниками вимагав у тернопільського підприємця Олега Юника – 250 тис доларів, уже вдома.

Відповідне рішення прийняв Тернопільський апеляційний суд, пишуть Тернополяни.

Нагадаємо, 12 вересня, групу шантажистів, які вимагали 250 тисяч доларів затримала поліція.

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Три місяці сім’я відомого у Тернополі підприємця Олега Юника потерпала від погроз шантажистів. Як виявилося, вимагач – давній друг сім’ї Богдан Корильчук, який є онуком власника місцевого “Зеленбуду”. Богдан з двома спільниками вимагав у родини Олега Юника гроші, спалив пару кіосків та погрожував фізичною розправою.

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12 вересня шантажистів затримали. Та боротьба тільки почалася, адже у суді постійно відбувалися засідання, і адвокати обвинувачених подавали апеляцію. І ось стало відомо, що Тернопільський апеляційний суд випустив під домашній арешт Богдана Корильчука та його спільника Василя С.

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“Зважаючи на вказані обставини та вимоги закону, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду задовольнила апеляційні скарги захисника частково та пом’якшила підозрюваним запобіжний захід, застосувавши до Богдана К. і Василя С. цілодобовий домашній арешт з покладенням відповідних обов’язків, зокрема зобов’язала їх носити електронний засіб контролю, який дає змогу відслідковувати та фіксувати місцезнаходження кожного з них”, – йдеться у повідомленні суду.

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