Ситуація з COVID-19 на Тернопільщині різко ускладнилася. Окремі показники перевищують пороги червоної карантинної зони. Епідеміологи кажуть, що серед причин негативних тенденцій — масове святкування 8 березня.

Наразі з коронавірусом на Тернопільщині бореться майже п’ять тисяч людей. Два тижні тому хворих було удвічі менше.

“Думаю, що найближчими днями ми будемо мати ще більш різке ускладнення епідситуації. Не останню роль відіграли ті заходи, які здійснювалися з восьмим березня. Це значна кількість контактів, а отже, ми маємо готуватися до того, що знову буде зростання захворюваності. Дуже погана тенденція останніми днями — помирають люди, віком 40, 42, 47 років”, – наголосив на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом епідеміолог Володимир Паничев.

Масові порушення карантину зафіксували у Тернополі 7-8 березня. Нічні клуби та інші розважальні заклади були переповненими. Люди не дотримувалися ні дистанції, ні маскового режиму.

“Хочу зупинитися на вихідних. 7-8 березня працівниками поліції, муніципальною службою було проведено рейди по розважальних закладах, дискотеках, які під час помаранчевої карантинної зони заборонені. Ми побачили у п’яти закладах міста Тернополя скупчення людей, в окремих місцях — до двісті осіб. Аналогічна ситуація простежувалася і восьмого березня. Нам доводилося додаткові сили задіювати для того, щоб попередити роботу тих закладів. Перевірки проводилися після 24.00. Було дуже багато людей у нетверезому стані”, – відзначив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца.

Додамо, минулої доби в області зафіксували понад півтисячі нових хворих на COVID-19. Це абсолютний рекорд від початку пандемії в регіоні. Заповненість ліжкомісць хворими на коронавірус у лікувальних закладах перевищила 50%.