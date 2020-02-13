Упродовж останнього тижня на Тернопільщині хворих на грип поменшало на 10%.

Після двомісячної негативної тенденції епідеміологи нарешті помітили невеликий спад захворюваності. Однак розслаблятися поки рано, оскільки ймовірна друга хвиля грипу.

За останній тиждень кількість захворілих на грип і ГРВІ знизилась у порівнянні з попереднім тижнем поточного року на 10,8% (6614 випадків проти 7418), – повідомила лікар-епідеміолог Світлана Маціпура. Втім, кількість хворих дітей сягає 63,5%, відтак п’ятнадцять закладів в області перебувають на карантині.

«У порівнянні з попереднім тижнем, рівень захворюваності серед дітей знизився на 9,8%, серед дітей шкільного віку – на 12,5%. За тиждень госпіталізовано 293 особи, із них 187 дітей (63,8%). Кількість госпіталізованих зменшилась на 17,2%, кількість госпіталізованих дітей – на 16,1%. У вірусологічній лабораторії ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» методом ПЛР обстежено 66 хворих, з них у 40 осіб (60,6%) позитивний результат досліджень: відповідно у 37 осіб виявлено фрагменти РНК вірусу грипу А, (з них в 4 – ідентифікованого як А(Н1)), в 1 – фрагменти РНК вірусу грипу В, в 1 – фрагменти ДНК аденовірусу, в 1 – фрагменти РНК парагрипу 1 типу».

Відтак від початку епідсезону на Тернопільщині від грипу померло шестеро людей. Кількість летальних випадків збільшилася минулого тижня.

Софія Романська