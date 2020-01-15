За другий тиждень 2020 року показник захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції становив 440 випадків на сто тисяч населення. А це 65% від орієнтовного показника визначення низького рівня початку епідемії.

Низький рівень початку епідемії визначають тоді, коли є 681 випадок захворювань на 100 тисяч населення. Зараз ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ у Тернополі стабільна та контрольована. Про це під час прес-конференції повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак.

– Якщо порівнювати другий тиждень 2020 року з першим, то ми маємо зниження інтенсивного показника захворюваності більше, ніж на 25%: 440 проти 592 випадків, – додав Василь Даньчак. – Серед дитячого населення до 18 років за 2-ий тиждень у порівнянні з першим тижнем 2020 року також має місце зниження захворюваності більше, ніж на 24%. Також спостерігається зниження показника інтенсивності захворюваності по всіх вікових категоріях дітей.

Василь Даньчак наголосив, що зараз захворюваність на ГРВІ є нижчою від порогових показників. В той же час, він зазначив, що відмічається високий рівень госпіталізації.

– Із середини грудня почалося зростання кількості хворих на пневмонію з важким перебігом, – додав посадовець. – Слід зауважити, що всі лікарні міста готові до загострення ситуації та укомплектовані необхідним набором ресурсів та всіх медичних засобів. Обстеження та лікування пацієнтів проводиться на належному рівні, і лікарі дотримуються всіх стандартів і протоколів лікування згідно МОЗ. За останній місяць у другій міській лікарні лікувалося 30 пацієнтів із запаленням легень. Усі хворі поступили на пізніх стадіях захворювання, коли на догоспітальному етапі отримували неповноцінне лікування або займалися самолікуванням.

Директор Тернопільської комунальної міської лікарні №2 Ростислав Левчук розповів, що в епідсезон традиційно збільшується кількість хворих на ГРВІ, запалення легень та ускладнення супутніх захворювань, які мають пацієнти.

– За останні 30 днів у лікарні №2 лікувалося 30 пацієнтів, – повідомив Ростислав Левчук. – З них троє померли. У жодного з них не було діагностовано вірусної патології чи грипу. Станом на сьогодні у лікарні є 41 пацієнт з пневмонією. З них, у трьох діагностовано вірусно -бактеріальну пневмонія, і лише в одного діагностований грип «А». У всіх решта хворих – бактеріальні форми пневмонії. Тому жодної загрози щодо погіршення епідситуації немає.

Василь Даньчак також зазначив, що 14 січня провели термінове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при ТМР і сформували оперативний штаб реагування. Штабу доручили вивчати потенційну загрозу поширення захворювання на пневмонію з важким перебігом. У разі виявлення небезпечної для здоров’я тернополян динаміки штаб підготує рекомендації про запровадження карантину у навчальних закладах та в дитячих установах міста.

Ольга Трач