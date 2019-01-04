Грип на Тернопільщині: що кажуть медики. ВІДЕО

04/01/2019 0
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Лише 0,15 % мешканців області вакцинувалися від грипу. Це – трохи менше тисячі шестиста осіб. Разом з тим, випадків грипу на Тернопільщині поки не реєстрували.

Що ж до захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, то вона, розповідають фахівці, утримується в межах типової для даної пори року.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.

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