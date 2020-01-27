За останні сім днів загальна захворюваність на грип та ГРВІ склала 630,6 випадків на 100 тисяч населення. Це на 20,1% вище середнього багаторічного рівня захворюваності.

Про це повідомили в Тернопільському обласному лабораторному центрі.

– За останній тиждень, з 20 до 26 січня, кількість захворілих зросла у порівнянні з попереднім тижнем поточного року в 1,6 рази: 6575 випадків проти 4218, – розповіла Світлана Маціпура, лікар-епідеміолог ТОЛЦ. – Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 60,5%, школярів – 58,2% від усіх захворілих дітей. В порівнянні з попереднім тижнем, рівень захворюваності серед дітей зріс в 1,7 рази, серед дітей шкільного віку – в 1,9 рази. За тиждень госпіталізовано 336 осіб, із них 197 дітей (58,6%). Кількість госпіталізованих зросла на 38,3%.

У Бережанському, Борщівському, Гусятинському, Заліщицькому, Зборівському, Козівському, Лановецькому, Підволочиському, Тернопільському, Чортківському, Шумському районах та у Тернополі показник захворюваності на грип та ГРВІ вище середнього багаторічного рівня захворюваності. Найвищий він у Бережанському, Борщівському, Зборівському, Тернопільському, Чортківському та Шумському районах.

Як повідомляють у Лабораторному центрі, з початку епідсезону 2019-2020 років в області перехворіло 4,7% від всього населення. Медики зазначають, що основним заходом специфічної профілактики грипу залишається вакцинація. На Тернопіллі вакциновано 3634 особи, що становить 0,35% від загальної кількості населення краю. Це забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету.

Ольга Трач