Грип і ГРВІ вклали на лікарняні ліжка майже дві сотні мешканців області

Майже дві сотні хворих на грип і ГРВІ госпіталізували на Тернопільщині минулого тижня. За інформацією обласного лабораторного центру, кількість госпіталізованих порівняно з попереднім тижнем зросла на 43%.

На Тернопільщині простежується тенденція до збільшення кількості хворих на ГРВІ та грип. Протягом тижня захворіло понад 2300 осіб. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, пік захворюваності можливий вкінці лютого.

«Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 225,1 випадок на 100 тисяч населення, що становить 77% до розрахункового показника визначення початку епідемії (292,2 випадки на 100 тис. населення). За останній (четвертий) тиждень кількість захворілих зросла у порівнянні з попереднім тижнем на 13,9%: 2331 випадок проти 2047. Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 34,1%. Госпіталізовано за звітний тиждень 184 особи, із них 19 дітей».

Жителів краю, які належать до груп ризику, просять вакцинуватися від грипу. Вакцину необхідно завчасно замовляти в аптеках.